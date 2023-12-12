Beyşehir'de sağlık çalışanlarına HIV bilgilendirmesi yapıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesindeki konferansta Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şeyma Çiftçi çalışanlara hastalığı anlattı.

HIV enfeksiyonun doğal seyrinden söz eden Çiftçi, sunumunda tedaviye erken dönemde başlanmasının önemine dikkat çekti.

Çiftçi, "Ayrıca doğumdan önce anneye ve doğum sonrası bebeğe uygulanan koruyucu tedavi ile anneden bebeğe HIV bulaş büyük ölçüde önlenebilmektedir. HIV, artık ölümcül bir hastalık değildir, ömür boyu tedavi ile kontrol altında tutulabilmektedir. Ülkede ve dünyada HIV/AIDS ile mücadelede başlıca amaç yeni vaka sayısını ve enfeksiyona bağlı ölümleri azaltmak, hastalığa karşı sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek, HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemektir." dedi.

Çiftçi, sunumunun ardından yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Beyşehir'de kermesten elde edilen gelir Gazze ve Doğu Türkistan'a gönderilecek

Beyşehir ilçesinde düzenlenen kermesten elde edilen gelir, İsrail zulmü altındaki Gazze ile Doğu Türkistan'a gönderilecek.

Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde "İnsanlık hakları Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Bosna Hersek'te, Türk İslam coğrafyasında unutulan ifadenin adı" temalı program ile kermes etkinliği düzenlendi.

Programa okulda öğrenim gören öğrenciler ile tüm personel giydikleri siyah kıyafetler ile katıldı.

Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü İrfan Karabacak, Gazze ve Doğu Türkistan'da zulüm altındaki Müslümanlar için öğrenciler arasında düzenlenen kermesten elde edilen 10 bin 571 lira gelirin Gazze ve Doğu Türkistan'a ikiye bölünerek gönderileceğini söyledi.