Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Beyşehir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
10.03.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.Ö. yönetimindeki 35 CVP 715 plakalı araç, Bahçelievler Mahallesi Mevlüt Karaoğlu Caddesi ile Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi kesişiminde, O.E.İ. idaresindeki 42 BFY 343 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 18:48:52. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.