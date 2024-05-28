Beyşehir'de Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi - Son Dakika
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Beyşehir'de Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

Beyşehir\'de Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, ekili alanlarda bitki gelişimi ve hastalık kontrolü gerçekleştirildi. Üreticilere teknik destek sağlanarak olası sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Ayrıca, müdürlüğe bağlı teknik personel ceviz yetiştiriciliği yapılan bahçelerde de incelemelerde bulundu.

28.05.2024 15:43
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, ekili alanlarda bitkilerin gelişimi inceleniyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri hububat ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirdi.

Ürünlere yönelik incelemelerde hastalık, zararlı ve bitki gelişim kontrolleri yapılırken, çiftçilerle yapılan görüşmelerde de çeşitli bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sahada yürütülen çalışmalarda tespit edilen sorunlara ilişkin olarak üreticilere teknik destek sağlandığı belirtilerek, "Çiftçilerimize üretim alanlarında karşılaşabileceği olası sorunlarda İlçe Müdürlüğümüzdeki ilgili birimlere başvurabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

Açıklamada ayrıca, saha çalışmaları kapsamında müdürlüğe bağlı teknik personelin ceviz yetiştiriciliği yapılan bahçelerde de çeşitli incelemelerde bulundukları kaydedildi.

Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

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