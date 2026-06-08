Beyşehir'de Yangın: Depo ve Garaj Küle Döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında depo ve garaj kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde N.G'ye ait garaj ve depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kurucuova, Yeşildağ ve Beyşehir'den itfaiye ekiplerinin yanı sıra Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden de ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında garaj ve depo olarak kullanılan yapıda büyük çapta hasar meydana geldi.