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Beyşehir'de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi - Son Dakika
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Beyşehir'de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı üniversitelerde okuyan 5 öğrenci, yedikleri tavuk tantuniden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Beyşehir\'de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi
22.12.2023 - 21:19,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 5 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir'de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir lokantada tavuk tantuni yedi.

Yemeğin ardından kaldıkları devlet yurduna dönen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine yurda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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