Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi - Son Dakika
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Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde düzenlenen kariyer günleri söyleşisine konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilere mesleki tecrübelerini paylaştı.

01.03.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde "kariyer günleri" konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Doç.Dr.Aziz Öztürk'ün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Kaymakam Akpınar konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere mesleki tecrübe ve birikimlerini anlatan Akpınar, yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

Kaynak: AA

Ali Akkanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi - Son Dakika
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