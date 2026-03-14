Beytüllahim'de İsrail Saldırısı: 2 Yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir köye baskın düzenleyen İsraillilerin açtığı ateş sonucu en az 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Kisan köyünde gerçek mermiyle yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.
Ayrıca başka yaralılar bulunduğuna dair ihbar alındığı ancak İsrail güçlerinin köy girişine "kontrol noktası" kurarak ambulansların girişini engellediği belirtildi.
Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kisan köyünün doğusundaki çobanlara ateş açtığını ve onlarca koyunu çaldığını aktardı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.