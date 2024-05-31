Beytüşşebap'ta arılar kış uykusundan uyandı, üretici verimden umutlu - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta arılar kış uykusundan uyandı, üretici verimden umutlu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış uykusunda olan bal arıları, baharın gelmesiyle birlikte yuvalarından çıkmaya başladı. Çiçek florası zengin olan ilçede konaklatılan binlerce arı kovanı, 5 ay boyunca uykuda bırakıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan dağlarda polen getiren bal arıları oğul verdi. Arıcılar, bu yılın verimli geçeceğini umut ediyor.

31.05.2024 00:37
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Beytüşşebap'ta arılar kış uykusundan uyandı, üretici verimden umutlu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ay boyunca kış uykusunda kalan bal arıları, baharın gelişiyle beraber yuvalarından çıkmaya başladı.

Çiçek florası oldukça zengin olan Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde kış aylarında konaklatılan binlerce arı kovanı üzerleri kapatıldıktan sonra 5 ay boyunca uykuda bırakılıyor. Havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan dağlarda polen getirip çoğalan bal arıları oğul verdi. 10 gündür oğul veren bal arıları, arıcıların yüzünü güldürdü.

Arıcı Metin Ataman, bu yıl arılar için verimli geçeceğini söyledi. Son bir kaç yıldır arı ölümlerinin çok olduğunu belirten Ataman, "Çok şükür kışı geride bıraktık. Arılarımız bu yıl hastalık barındırmıyor. Oğul verme dönemi başladı. Bu yıl yüzümüz güldü, verimli geçecek inşallah. Küresel ısınmayla beraber zarar gördük. Bu yıldan umutluyuz. Yağmur yağdı, kar yağdı oğul verdi. 3 yılın sonunda gülmek bizimde nasibimiz olsun. Flora çok güzel vitamine, mevsimi, bu sezonunu iyi geçmesini temenni ediyoruz. İnşallah maddi kazanç sağlarız" dedi.

Kaynak: İHA

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