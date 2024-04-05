Beytüşşebap'ta öğrencilere iftar programı düzenlendi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın düzenlediği iftara ile ilçe genelindeki yüzlerce öğrenci iftar açtı.
Beytüşşebap Kaymakamlığı'nın bir otelde düzenlediği iftar programına Kaymakam Kemal Ülkü, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü ve öğrenciler katıldı. Burada verilen yemek sonrası kaymakama teşekkür eden öğrencilerden Nermin Ecer, iftar yemeğinde bir araya geldiklerini, çok güzel bir yemek hazırlandığını ve Kaymakam Ülkü'ye teşekkür ettiğini, çok mutlu olduğunu söyledi.
Kübra Acer ise, iftar programı düzenlendiği için Kaymakam Ülkü'ye teşekür ettiğini dile getirdi.
Öğrenciler, iftardan sonra hediyeler verilerek evlerine gönderildi.
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