Beytüşşebap'ta yaylada kalan ailelerin karla kaplı yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kayseri'de Polise Bıçak Çeken Şahıs Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.