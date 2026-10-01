Bezmialem ile Darülaceze, sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Bezmialem ile Darülaceze, sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü imzaladı

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Bezmialem ile Darülaceze, sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü imzaladı
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı, 'İki Köklü Miras, Ortak Bir Gelecek' adlı sağlık ve bakım işbirliği protokolünü imzaladı. Protokolle öğrencilere saha eğitimi, laboratuvar imkanları ve yaşlı sağlığı alanında destek sağlanacak.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren "İki Köklü Miras, Ortak Bir Gelecek" adlı işbirliği protokolü imzalandı.

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında düzenlenen törende, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş ile Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu işbirliğinin bir tarafında bakım diğer tarafında sağlık yatıyor. Bu iki kurumun da kabiliyetleriyle birlikte ortaya bereketli sonuçlar çıkacak." dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam da işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirterek, "İki kurum hem eğitim hem de sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak. Bu protokol, köklü bakım ve şefkat kültürümüzün günümüze aktarılmış halidir." ifadelerini kullandı.

Protokolün çok kapsayıcı olduğunu aktaran İslam, "Öğrencilerin saha eğitimleri hususunda bizim sağlayacağımız destekler, projeler, laboratuvar imkanları ve sağlık alanında yapılacak işbirlikleri olacak. Aktif yaşlanma, yaşlı sağlığı ve bakım ihtiyaçlarının ilerlediği zamanlarda sağlık hizmetinin güçlü olduğu bir hizmet vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akçakaya ise sağlık ve bakımın bir araya gelerek hayırlı işlere vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
DarülacezeSağlıkGüncelMirasYaşamSon Dakika

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