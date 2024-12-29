Bıçakçılar Köyü'nde Çetin Kış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bıçakçılar Köyü'nde Çetin Kış

Geniş Video İzle

Bıçakçılar Köyü'nde kar kalınlığı 3 metreyi aştı, yollar kapandı, iletişim sorunları yaşanıyor.

29.12.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bıçakçılar Köyü'nde kış çetin geçiyor: Kar kalınlığı 3 metreyi aştı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı 1900 rakımlı Bıçakçılar köyü, kar yağışının yoğun olduğu kış aylarında doğanın zorlu koşullarıyla mücadele ediyor. Bu yıl kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köyde, yollar kapanırken elektrik ve telefon hatlarındaki kesintiler de hayatı olumsuz etkiliyor.

Köyde yaşayanlar, çatılarında biriken tonlarca karı temizlemek ve yolları açmak için büyük çaba harcıyor. Ancak dış dünyayla bağlantının kesildiği dönemlerde yaşam, daha da zorlaşıyor.

"Sıcak evlerimizde kışı geçiriyoruz"

Yöre halkından Havva Gedik, köydeki yaşamlarını şu sözlerle anlattı:

"Yılın 12 ayı burada yaşıyorum. Buraya dönem dönem kar yağar. Son yağışlarda kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Evlerimiz kışa uygun, sobamız yanıyor, sıcak evlerimizde yaşıyoruz. Sonbaharda her türlü önlemimizi alıyoruz. Ama elektrik ve telefon kesintileri zaman zaman sıkıntı yaratıyor."

"Oğlum askerde, haberleşemiyoruz"

Mehmet Ulubat ise telefon kesintilerinin kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, "12 ay bu köydeyiz. Şu an kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Elektrik ve telefon hatları sık sık kesiliyor. Oğlum askere gitti, ne biz ondan haber alabiliyoruz ne de o bizden. Köyde az sayıda kişi yaşıyoruz, çoğu yaşlı. Bu şartlarda hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Artvin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakçılar Köyü'nde Çetin Kış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçakçılar Köyü'nde Çetin Kış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.