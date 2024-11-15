Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan M.R'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.