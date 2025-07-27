Biçerdöver Altında Kalan Çiftçi Hastaneye Sevk Edildi

Erzurum'un Narman ilçesinde tarlada çalışırken biçerdöverin altında kalarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
İlçeye bağlı Seyyid Ali Baba Mahallesi kırsalında tarlada çalışan 36 yaşındaki Abdullah Çakır, biçerdöverin altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen Çakır, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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