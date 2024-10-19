BİDAYDER'den BiKart Projesi

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Bilinçli Nihai Tüketiciler Dayanışma Derneği (BİDAYDER) sivil toplum kuruluşu üyelerine indirim sağlayacak " BiKart" projesi başlattı.

BİDAYDER Başkanı Hasan Sert, yaptığı açıklamada Ege Bölgesi'ndeki STK'ların üyelerine tüketim ve hizmet sektöründen indirim sağlamak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda BiKart projesi hazırladıklarını kaydeden Sert, STK üyelerine indirim sağlanması için firmalarla protokol imzalayacaklarını anlattı.

Sert, projeden elde edecekleri gelirin bir kısmını öğrencilere burs olarak vermek istediklerini aktararak, "Bir mal veya hizmetin toptan veya çoklu alımı durumunda çok daha ucuz fiyata mal edilmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun da tüketim gücümüzün kullanılmasıyla ortaya çıkacağının farkındayız." dedi.

Sert, yakın bir zamanda projenin tanıtımını yapacaklarını sözlerine ekledi.