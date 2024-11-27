Biden\'dan Lübnan-İsrail Ateşkes Açıklaması

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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada İsrail ve Lübnan hükümetlerinin, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'nin önerisini kabul ettiklerini söyledi.

Biden, bugünden itibaren (Çarşamba) geçerli olacak ateşkes anlaşmasının çatışmaların kalıcı olarak durdurulması için tasarlandığını, varılan anlaşma uyarınca İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırı boyunca devam eden çatışmaların yerel saatle 16: 00'dan itibaren sona ereceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "Hizbullah ve diğer terör örgütlerinden geriye kalanların İsrail'in güvenliğini tehdit etmesine izin verilmeyecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu ve devlet güvenlik güçleri konuşlanacak ve kendi bölgelerini kontrol altına alacaklar. İsrail'in de kalan güçlerini önümüzdeki 60 gün içinde kademeli olarak geri çekeceğini ve böylece her iki taraftaki sivillerin kendi topraklarına dönerek yaşamlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceklerini" aktardı.

Biden, ABD'nin, Fransa ve müttefiklerinin tam desteğiyle, bu düzenlemenin tam olarak uygulanmasını sağlamak için İsrail ve Lübnan ile birlikte çalışacağını dile getirdi.

Biden, Hizbullah ya da başka bir tarafın ateşkes anlaşmasını bozması halinde İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu anlaşmanın Lübnan için yeni bir başlangıcı müjdelediğini dile getirdi. Biden, "Lübnan halkı nasıl güvenlik ve refah dolu bir geleceği hak ediyorsa, Gazze halkı da bunu hak ediyor" dedi.

Hamas'ın aylardır "iyi niyetli" bir ateşkes ve rehine anlaşması için müzakere etmeyi reddettiğini söyleyen Biden, Hamas'ın bir seçim yapmak zorunda olduğunu tek çıkış yolunun kalan rehineleri serbest bırakmak ve çatışmalara son vererek Gazze'ye insani yardım girişine izin vermek olduğunu dile getirdi.

"ABD önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkes sağlanması için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelere bir kez daha baskı yapacak" diyen Biden, bugünkü açıklamanın dünyayı, İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, refah ve onurdan yararlanabilecekleri ve Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olacakları bir Orta Doğu geleceği vizyonunu gerçekleştirmeye yaklaştırdığını dile getirdi.

ABD'nin Suudi Arabistan ile güvenlik anlaşması ve ekonomik güvenceleri de içeren bir dizi tarihi anlaşma yapmaya hazır olduğunu dile getiren Biden, ABD'nin ayrıca bir Filistin devletinin kurulması ve Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için güvenilir bir yol yaratmaya kararlı olduğunu belirtti.

Lübnan ve İsrail liderlerinin şiddeti sona erdirme kararını alkışladığını da sözlerine ekleyen Biden, bunun "barışın mümkün olduğunu" hatırlattığını dile getirdi.

Öte Yandan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi güvenlik kabinesinin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onayladığını açıkladı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada planın 10'a karşı 1 oyla onaylandığı belirtildi. Güvenlik kabinesinde anlaşmaya karşı oy kullanan tek üye, daha önce anlaşmayı "tarihi bir hata" olarak niteleyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir oldu. Yapılan oylama, Başkan Joe Biden'ın Washington'da anlaşmanın ayrıntılarını açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleşti.