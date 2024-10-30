Biden'dan Trump'a Porto Riko Eleştirisi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyenin Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesine ilişkin eleştirisi tartışmaya yol açtı.

Biden, katıldığı bir etkinlikte, Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesini eleştirdi.

ABD basınındaki haberlerde Biden'ın "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edildi.

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, "Bunun başka bir izahı yok. Joe Biden ve Kamala Harris sadece Başkan Trump'tan nefret etmiyor, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıyı da küçümsüyor." ifadeleriyle Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleri tepki çeken Biden'ın aslında Hinchcliffe'in söylemini "çöp" şeklinde nitelendirdiğini belirterek bu sözlerin hedefinin Trump destekçileri olmadığını ifade etti.

Bates'in paylaşımında yer alan konuşma dökümünde, Biden'ın "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır." dediği belirtiliyor.

Başkan Biden da X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "çöp" ifadesiyle Trump'ın mitinginde sarf edilen sözleri kastettiğini açıkladı.

Biden, "Latinleri şeytanlaştırması anlamsızdır. Tüm söylemek istediğim buydu. O mitingdeki yorumlar ulus olarak kim olduğumuzu yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Hinchcliffe, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklinde şaka yapmıştı.