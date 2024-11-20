Biden'dan Ukrayna'ya Mayın Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden'dan Ukrayna'ya Mayın Kararı

Biden\'dan Ukrayna\'ya Mayın Kararı

Biden, Ukrayna'ya anti-personel mayın göndermeyi onayladı, Zelenskiy ise ABD desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

20.11.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD medyasına göre, ocak ayında görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayınları gönderme kararı aldı. ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinde önemli bir pozisyon değişikliğine işaret eden karar, ABD'nin Ukrayna'ya ABD menşeli uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin vermesinden sonra geldi.

Ukrayna savaşının bininci günü geride kalırken, ABD medyasında Beyaz Saray yönetiminden iki yetkiliye dayandırılan haberlere göre, görev süresi ocakta dolacak olan Başkan Joe Biden ilk kez, Ukrayna'ya anti-personel kara mayınlarının gönderilmesini onayladı. Karar, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'daki hedeflere uzun menzilli ABD füzeleri fırlatma izni vermesinden birkaç gün sonra alındı.

ABD merkezli mevcut Beyaz Saray yönetimine yakınlığı ile bilinen CNN, Biden yönetiminin bu mayınları Rusya topraklarında değil, Ukrayna toprakları içerisinde savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla kullanılmasını beklediğini belirtti.

Zelenskiy: ABD desteğini durdurursa savaşı kaybedebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ocak ayında göreve başlayacak olan yeni başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşını kaybedeceğini söyledi. Zelenskiy, "Mücadele edeceğiz. Kendi üretimimiz var, ancak galip gelmek için yeterli değil... Keserlerse (yardımı), biz bence kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya desteğini seçim kampanyası sırasında eleştiren ABD'nin gelecek başkanı Donald Trump, seçilmesi halinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları durdurma mesajı vermişti.

ABD'nin Ukrayna'ya ABD menşeli uzun menzilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin ardından, dün Rus yetkililer Ukrayna'nın Rusya'daki Bryansk bölgesine ATACMS füzeleri ile bir saldırı gerçekleştirdiğini doğrulamıştı.

Pentogan ve Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, basın toplantısı sırasında konuyla ilgili bir soruya verdiği "Şu anda duyuracak veya doğrulayacak bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

Lavrov: Uzun menzilli füzelerin kullanımına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brazilya'nın Rio kentinde katıldığı G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD olmadan Ukrayna'nın yüksek teknolojili uzun menzilli füzeleri kullanmasının imkanı olmadığını söyledi. Lavrov, "Eğer Ukrayna'dan Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler fırlatılıyorsa, bu, Amerikan askeri uzmanları tarafından kontrol edildikleri anlamına gelir. Buna göre karşılık vereceğiz" dedi.

Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında Sözcü Matthew Miller bu konuya ilişkin bir soruya "Bu konuda konuşmayacağım. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ile istihbarat paylaştı mı? Kesinlikle paylaştık. Bu istihbaratı Ukrayna ile, sahadaki performanslarını artıracağı beklentisiyle paylaştık mı? Kesinlikle paylaştık. ve bunu yapmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Joe Biden, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Ukrayna'ya Mayın Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:09 Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan Ukrayna'ya Mayın Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.