Biden'dan Uyuşturucu Suçlarına Ceza İndirimi

Güncel

NEW YORK, 18 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş yaklaşık 2.500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu. Biden böylece görevdeki son günlerini, çok ağır bulduğu hapis cezalarını iptal etmeyi amaçlayan bir dizi af uygulaması için değerlendirmiş oldu.

Associated Press'in konuyla ilgili haberinde, "Son af kararı, Biden'a en çok bireysel af ve ceza indirimi çıkaran başkanlık rekorunu kazandırdı" denildi.

Biden, mevcut yasa, politika ve uygulamalara göre bugün alacakları cezalara kıyasla orantısız derecede uzun cezaları iptal etmeye çalıştığını söyledi.

Biden, "Bugünkü af eylemi, crack ve toz kokain arasındaki haksız ayrımlara ve uyuşturucu suçları için geçerliliğini yitirmiş ceza artırımlarına dayanarak uzun cezalar almış bireyler için bir rahatlama sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Bu eylem, tarihi yanlışları düzeltmek, ceza eşitsizliklerini gidermek ve hak eden bireylere, parmaklıklar ardında çok fazla zaman geçirdikten sonra ailelerine ve toplumlarına dönme fırsatı sağlamak adına önemli bir adımdır" dedi.