Biden ve Sheinbaum G20 Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

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ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle görüştü.

Başkan Biden, kısa süre önce Meksika Devlet Başkanlığı'na seçilen Sheinbaum'u tebrik etti.

Biden, ABD'nin iyi ücretler sağlayarak Kuzey Amerika'da refah yaratma konusundaki taahhüdünü yineledi.

İki lider, göç, güvenlik, sınır ötesi suçlarla mücadele ve ekonomik sorunlar gibi önemli konularda işbirliğini sürdürmenin önemini vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Başkan Biden ile Meksika ve ABD arasındaki mevcut ve olması gereken iyi ilişkileri konuştuk. Göç, güvenlik ve ekonomi konularında birlikte çalışmanın önemini ele aldık. G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle iki ülke arasındaki dostluğu bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.