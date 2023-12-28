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Biga'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Biga'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hayatını kaybetti. İki kardeş arasında çıkan tartışma sonucunda Furkan P. tarafından bıçaklanan Birkan P. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağabeyin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Biga\'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
28.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi Kaymakam Hasan Bey Sokak'ta, Birkan P. (19) ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki kardeş daha sonra sokaktaki bir restorana girerek kavga etti.

Furkan P. elindeki bıçakla kardeşi Birkan P'yi kalbinden ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Birkan P. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağabey Furkan P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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