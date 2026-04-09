Biga\'da Romanlar Günü Etkinlikleri

09.04.2026 11:50
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Romanlar Günü kutlamaları renkli etkinliklerle gerçekleşti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 8 Nisan Romanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Biga Kaymakamlığı öncülüğünde ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, Biga Şadan Doğan Anaokulu ile kardeş okulu Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kaymakam Ercan Kayabaşı'nı ziyareti ve çiçek takdim etmesiyle başladı.

Kutlamalar daha sonra Tepe Kafe'de ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla şenlik havasında devam etti. Etkinlikte, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yüz boyama aktiviteleri, dart atışı ve parkur yarışları yapıldı. Öğrencilere hediye edilen uçurtmaların uçurulduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu program renkli görüntülere sahne oldu.

Programa katılan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Bugün biriz beraberiz, çocuklarımızla birlikte hem eğlenelim hem birlikte olalım istedik. Roman kardeşlerimiz bizim memleketimizin adeta gülü. Türkiye'yi, memleketimizi bir çiçek bahçesi gibi düşünebilirsiniz. O bahçenin en güzel çiçeklerinden biri de kıymetli Roman kardeşlerimiz. Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz zaman kalbimiz 9/8'lik atıyor."

Etkinlik, katılımcılara sucuk ekmek ikram edilmesiyle sona erdi.

Programa, Refik Kaymakam Osman Nuri Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kargı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, daire amirleri, okul müdürleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
