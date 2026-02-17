Biga'da Şehit Kaymakam Hamdi Bey için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Biga'da Şehit Kaymakam Hamdi Bey için anma töreni düzenlendi

17.02.2026 12:56
Milli Mücadele kahramanlarından Şehit Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey, şehadetinin 106. yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde törenle anıldı.

Biga Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende Biga Müftüsü Kemal Karadeniz, Hamdi Bey ve tüm şehitler için dua okudu.

Törene, Biga Kaymakamlığına vekalet eden Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan, İl Genel Meclis Üyesi Hakkı Sezen, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber, Biga Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Edremit'ten gelen misafirler, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Biga Orman İşletme Müdürü Semih Aydın, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca ile daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

Programın sonunda Kaymakam Hamdi Bey, Şehit Kani Bey ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güncel, Biga

