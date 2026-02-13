Çanakkale'nin Biga ilçesinde üvey babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.
Kocagür köyünde yaşayan üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu (37) evdeki tüfekle öldüren 17 yaşındaki Y.S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Y.S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Kocagür köyünde yaşayan Emrullah Çiloğlu, eşiyle arasında çıkan tartışmaya müdahil olan üvey oğlu Y.S.A'nın evdeki av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaşamını yitirimişti. Şüpheli Y.S.A, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Biga'da Üvey Baba Cinayeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?