Bihar'da Sahte İçki Faciası: 20 Ölü

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YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

Bihar Emniyet Genel Müdürü Alok Raj, basına yaptığı açıklamada, sahte içki nedeniyle eyaletin Siwan bölgesinde 15, Saran bölgesinde ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sahte içki tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısını doğrulayan yetkili, şimdiye kadar toplam 12 kişinin sahte içki temin etme suçundan tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan bazı yayın kuruluşları ölü sayısının 36'ya yükseldiğini öne sürdü.

Bihar'da Nisan 2016'dan bu yana içki satışı ve tüketimi "alkolsüz eyalet" ilan edilmesiyle yasaklandı. Ancak eyalet genelinde yasadışı içki satışı sürüyor. Eyalette geçmişte de benzer ölümler bildirilmişti.

Nisan 2023'te Bihar'ın Motihari bölgesinde 26 kişi, Aralık 2022'de Chhapra bölgesinde 71 kişi, Mart 2022'de Banka bölgesinde 12 kişi, Kasım 2021'de ise Gopalganj, Bettiah ve Muzaffarpur bölgelerinde 43 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetmişti.