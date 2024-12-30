BİK Analitik Ölçümleme Politikası Yayınlandı - Son Dakika
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BİK Analitik Ölçümleme Politikası Yayınlandı

BİK, internet haber siteleri için trafik ölçümleme politikasını açıkladı. 2025'te yürürlüğe girecek.

30.12.2024 11:50
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Basın İlan Kurumunun (BİK), görev alanındaki resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerinin ölçümlenmesi amacıyla geliştirilen "BİK Analitik Kullanım Koşulları ve Ölçümleme Politikası" yayımlandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, belgede, yükümlülüklerin ve ziyaretçi trafik bilgilerinin BİK Analitik marifetiyle ölçümlenmesi sırasında gözetilen temel değerler, ölçümleme kriterleri, verilerin sınıflandırılması, verilerin gizliliği ve güvenliği, kullanıcı kimlik politikası, Okur Bazlı Trafik (OBT), denetleme, şeffaflık, hesap verebilirlik, gözden geçirme ve raporlama ile mülkiyete ilişkin konulara yer verilirken internet haber sitelerinin yükümlülükleri mevzuatla belirlendiğinden bu kapsama alınmadı.

Ölçümleme faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve gözden geçirme ilkeleri benimsendi, internet haber siteleri sunulan hizmetler, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirildi.

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca usule ve hukuka uygun şekilde yürütülen ölçümleme faaliyetlerinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız kuruluşlarca denetlendiği belgede, kurumun BİK Analitik'te iyileştirme ve geliştirme yapılmasını gerektiren hallerde sistem bütünlüğünü göz ardı etmeksizin gerekli adımları atacağı kayıt altına alındı.

BİK'in yükümlülükleri açıklandı

Bilgilendirme yükümlülüğü uyarınca BİK Analitik'in elde ettiği verilerin takip eden gün saat 14.00'ten itibaren İlan Bilişim Sistemi (İLANBİS) üzerinden internet haber sitelerine açıklandığı, trafik verilerini saklama yükümlülüğü kapsamında analiz edilen verilerin, hizmetlerin sürdürülmesi ile istatistik üretiminde kullanılmak üzere en az 3 yıl süreyle muhafaza edileceği bilgisi paylaşıldı.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü bağlamında, kurumun, kişisel veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) belirtilen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini "Basın İlan Kurumu Veri İşleme Politikası" uyarınca yerine getirdiği ve kişisel veri dışındaki bütün verileri kendi sistemlerinde güvenli şekilde muhafaza ettiği kaydedildi.

Kurumun, BİK Analitik'in yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve internet hizmetlerine dair kalite standartlarına uygun şekilde çalışmasından sorumlu olduğu da "Politika Belgesi"nde yer aldı.

Ölçümlemede yeni yaklaşım

Belgede, içeriklerin okunma ve etkileşim verileri ile gerçek okuyucuların doğal davranışlarını gösteren trafiklerin dikkate alınmasını ifade eden Okur Bazlı Trafik (OBT) politikasının benimsendiği, bu bakış açısının emsalleri arasında ayırt edici olduğu belirtildi.

Otomatize edilmiş sistemler tarafından oluşturulmuş, periyodik olarak kendini tekrarlayan, öngörülebilir veya insan davranışlarıyla uyumsuz hız, ziyaret sıklığı, etkileşim seviyeleri ya da yüksek sayfa görüntüleme içeren trafiklerin geçerli kabul edilmeyeceği aktarılan belgede, kurumun ölçümlenen verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alıp denetlemek suretiyle BİK Analitik'i güvenlik odaklı geliştirmeyi temel prensip olarak kabul ettiği kaydedildi.

Belgede, tedbirler, elde edilen verilere hukuka aykırı erişimi, verilerin yetkisiz olarak açıklanmasını ve verilerin güvenli ortamlarda saklanmasını da kapsayacak şekilde ele alınırken, BİK Analitik'in internet haber sitelerinin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespitine yönelik çok boyutlu ve çok metrikli ölçümleme yaptığı ifade edildi.

Ölçümlemeye yönelik kriterler, genel, özel ve tamamlayıcı kriterler olarak sınıflandırılan belgede, internet haber sitelerinin ölçüm takip kodunu nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgiler, yurt dışı trafiğin ölçüme dahil edilme oranı, ortalama sayfada kalma süresi, doğrudan trafik oranı, oturumda ölçümleme süre sınırı, trafiğin sıfır olarak kabulü, donanım ve yazılımların güncelliği konularında ayrıntılar bildirildi.

Mülkiyet hakkına ilişkin uyarılar

Belgede, mülkiyeti kurumda bulunan "BİK Analitik" markasının ulusal ve uluslararası düzeyde korunduğu belirtilerek, marka haklarını ihlal eden davranışların ilgili kanunlara göre hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

"BİK Analitik API'lerini Destekleyen Tarayıcılar", "BİK Analitik Veri Aktarım Güvenliği", "BİK Analitik'in İnternet Haber Sitelerinin Performansına Etkisi" ve "Benzer Ölçümleme Sistemleriyle Mukayese" gibi başlıkların detayları belgede aktarıldı.

"BİK Analitik Kullanım Koşulları ve Ölçümleme Politikası", 1 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Belgenin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yürürlük tarihi güncellenip, buna ilişkin bilgiye Politika Belgesi'nin sonunda yer verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BİK Analitik Ölçümleme Politikası Yayınlandı - Son Dakika

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