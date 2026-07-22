Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, kurum faaliyetlerinin yanı sıra yerel basına yönelik çalışmalar görüşüldü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, Çelik'e çalışmalarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › BİK Müdürü'nden Vali Dallı'ya Ziyaret - Son Dakika
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