BİK'ten 15 Temmuz Dijital Hafıza Portalı - Son Dakika
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BİK'ten 15 Temmuz Dijital Hafıza Portalı

15.07.2026 22:27
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BİK, 15 Temmuz darbe girişimini anmak için dijital arşiv portalı oluşturdu. İçerikler zengin.

Basın İlan Kurumu (BİK), 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında hazırladığı "15temmuz.bik.gov.tr" dijital hafıza portalını kamuoyunun erişimine sundu.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk basınının 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan dijital arşivde, dönemin gazete manşetleri, gazetecilerle yapılan röportajlar, gazetecilik atölyesinde hazırlanan çalışmalar ve darbe girişiminin kronolojisi yer alıyor.

Basının, 15 Temmuz sürecine ilişkin tanıklığının akademik, mesleki ve toplumsal hafızaya kalıcı bir kaynak olarak kazandırılmasının amaçlandığı portal, "Manşetin Tanıkları", "15 Temmuz Manşetleri", "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" ve "15 Temmuz Kronolojisi" başlıklarından oluşuyor.

Portalın en kapsamlı bölümü olan "Manşetin Tanıkları"nda, darbe girişimi gecesi görev yapan yayın yönetmeni, editör, yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri, foto muhabiri ve kameramanlarla gerçekleştirilen 60'ın üzerinde yazılı ve görüntülü röportaja yer veriliyor.

Röportajlarda gazeteciler, darbe girişiminin yaşandığı gece haber üretim süreçlerini, sahada karşılaştıkları gelişmeleri ve mesleki deneyimlerini birinci ağızdan aktarıyor. İçerikler, ilgili gazete manşetleriyle birlikte sunularak döneme ilişkin görsel ve yazılı bir arşiv oluşturuyor.

Portalın "15 Temmuz Manşetleri" bölümünde ise darbe girişiminin ardından yayımlanan gazete manşetleri bir araya getiriliyor. Bölümde, Türk basınının demokrasi ve milli iradeye sahip çıkan yayınları dijital ortamda erişime sunuluyor.

"15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" bölümünde, BİK'in Türkiye'nin yedi bölgesini temsilen yedi üniversiteyle işbirliği içinde düzenlediği gazetecilik atölyesinde hazırlanan çalışmalar yer alıyor. Atölyeye katılan iletişim fakültesi öğrencilerinin 15 Temmuz'a ilişkin hazırladığı özgün manşetler de portaldan incelenebiliyor.

"15 Temmuz Kronolojisi" bölümünde ise darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin yeniden hakim olduğu sürece kadar yaşanan gelişmeler saat saat kronolojik sırayla kullanıcıların erişimine sunuluyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİK'ten 15 Temmuz Dijital Hafıza Portalı - Son Dakika

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