Bilal Erdoğan ve Türk heyeti, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn\'a İznik çini vazo hediye etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetini kabul etti.

Lübnan'ı ziyaret eden Erdoğan ve beraberindekiler, başkentteki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

Avn ile görüşen heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun yer aldı.

Türk heyeti, görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'a İznik çini vazo hediye etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, gün içinde Beyrut'ta Lübnanlı siyasilerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.