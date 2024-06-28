Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pelitözü sakinleriyle buluştu

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Mahalle Buluşması kapsamında Pelitözü sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ziyaret ve buluşmalarda vatandaşı dinleyerek, onların taleplerini ve görüşlerini alıyor. Mahalle Buluşması programı kapsamında Pelitözü sakinleriyle buluşan Başkan Subaşı'na vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Başkan Subaşı, mahalle muhtarı ve sakinlerin taleplerini dinledi, çözümü için notlar aldı.