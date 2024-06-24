Bilecik Belediye Başkanı Muhtarlarla Toplantı Yaptı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtarlar ile yaptığı toplantıda talep ve görüşleri dinledi, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Subaşı, bütün çalışma ve projeleri önem sırasına göre ele aldıklarını ve çözümleri için bir an önce çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Mahalle buluşmaları düzenlenecek

Başkan Subaşı, toplantıda eski otogar alanında gerçekleştirmeyi planladıkları projenin yanı sıra şehir merkezindeki yayalaştırma projesi ve sosyal konut projesi hakkında da muhtarlara bilgi verdi. Mahalle buluşmaları düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Subaşı, toplantıda mahalle sakinlerinin taleplerinin alınacağını ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının altını çizdi.

Sathi asfaltlama çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi veren Subaşı, bütün mahallelerde sathi asfaltlama çalışmalarını kendi ekip ve ekipmanlarıyla yapacakları bilgisini verdi. Yeni yolları ulaşıma açmayı planladıklarını kaydeden Başkan Subaşı, vatandaşların rahat ve sağlıklı ulaşıma kavuşması için birçok projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ilişkin talep, görüş ve sorunların da muhtarlar tarafından dile getirildiği toplantıda Başkan Subaşı, şehirdeki çöp toplama konusu, konteynerler ve çevreyi temiz tutma konularında kapsamlı düzenleme ve yenilemeye gideceklerini kaydetti.

Başkan Subaşı, toplantıda ayrıca muhtarlar aracılığıyla mahallelerin ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede yerine getirmeye çalışacaklarını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda, bütün birim müdürleri kendilerini tanıtarak, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.