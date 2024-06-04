Bilecik Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi, Başkan Melek Mızrak Subaşı yönetiminde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplandı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

04.06.2024 10:23  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Başkan Melek Mızrak Subaşı yönetiminde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilecik Belediyesi Meclisi'nde, 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Parti grup sözcülerinin söz aldığı toplantıda, Pelitözü ve Hürriyet Mahallesi muhtarlarının talepleri de ele alındı.

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda, mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığı'na ait Hürriyet ve Pelitözü Mahalleleri'ne devlet bankalarına ait kabinlerin konulması görüşüldü. Görüşmeler sonrasında Hürriyet Mahallesi mahalle konağı önüne ATM kabini yer tahsisi ve Pelitözü Mahallesi ATM talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda Subaşı, MHP'li meclis üyesi Buket Köse tarafından kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali, Bilecik, Subaşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement