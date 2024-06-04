Bilecik Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Güncel

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Başkan Melek Mızrak Subaşı yönetiminde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilecik Belediyesi Meclisi'nde, 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Parti grup sözcülerinin söz aldığı toplantıda, Pelitözü ve Hürriyet Mahallesi muhtarlarının talepleri de ele alındı.

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda, mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığı'na ait Hürriyet ve Pelitözü Mahalleleri'ne devlet bankalarına ait kabinlerin konulması görüşüldü. Görüşmeler sonrasında Hürriyet Mahallesi mahalle konağı önüne ATM kabini yer tahsisi ve Pelitözü Mahallesi ATM talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda Subaşı, MHP'li meclis üyesi Buket Köse tarafından kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.