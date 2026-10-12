Bilecik Bozüyük'te gök gürültülü sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Bilecik Bozüyük'te gök gürültülü sağanak sürücülere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı; bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gök gürültülü sağanak nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA
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