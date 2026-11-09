Bilecik Bozüyük'te narkotik ekipleri 2 şüpheliyi uyuşturucuyla yakaladı

Bilecik Bozüyük'te narkotik ekipleri 2 şüpheliyi uyuşturucuyla yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yaptı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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