Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 otomobil ile SUV tipi aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

H.İ.B. idaresindeki 11 ACF 992 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolu Kurşunlu köyü yakınlarında henüz plakaları öğrenilemeyen G.Ö. yönetimindeki otomobil ve A.Ü'nün kullandığı SUV tipi araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler H.İ.B, G.Ö. ve A.Ü. ile araçlardaki 9 yolcu, ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.