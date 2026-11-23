Bilecik Gölpazarı'nda 12 kişi yaralandı, yaralılar ilçe hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobil ile bir SUV'un karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, sürücüler ve araçlardaki 9 yolcuyu ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 otomobil ile SUV tipi aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
H.İ.B. idaresindeki 11 ACF 992 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolu Kurşunlu köyü yakınlarında henüz plakaları öğrenilemeyen G.Ö. yönetimindeki otomobil ve A.Ü'nün kullandığı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler H.İ.B, G.Ö. ve A.Ü. ile araçlardaki 9 yolcu, ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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