Bilecik Gölpazarı'nda 2 katlı evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda 2 katlı evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi

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Bilecik Gölpazarı\'nda 2 katlı evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürdüğü yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi; babanın eşi kendi imkanlarıyla kurtuldu, cenazeler otopsi için hastaneye götürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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