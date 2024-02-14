Bilecik İl Müftülüğü, Din Görevlileri Buluşması düzenledi

Bilecik İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik "Din Görevlileri Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, din hizmetinin önemi ve kamu görevlisi olarak din görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu.
İl Müftüsü Ali Erhun da ilimde yenilenmenin ve kendini güncellemenin önemine değinerek, iki günü bir olan zarardadır diyen Peygamberin hem ümmeti hem de varisleri olarak din hizmeti verirken kendimizi daima kalben, zihnen yenilemeli ve bilgilerimize yeni bilgiler eklemeleri gerektiğini vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevleri, görev ve hizmet bilinci, din hizmetlerinin etkin kullanımı ve verimliliği ile sosyal medya kullanımında din görevlilerinin uyması geren konular hakkında bilgilendirmede bulundu.
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konulu konferansta, en büyük fitnenin sünneti dışlama hareketi olduğunu kaydetti.
Bilinçli olarak bazı kesimler tarafından İslam'ı bozmak için Kur'an ve sünnetin ayrıştırıldığını aktaran Prof. Dr. Çeker, Şunu unutmayın ki sünnetin reddinin arka planında İslam'ı tahrif etmek var, bozmak var. Sünnet olmadığı zaman din de kalmaz, ümmet de kalmaz. Sünneti dışlayanlar Peygamber düşmanı Müslümanlardır. İslam alimleri itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Biz alimlerimize kötü diyemeyiz. Beni İsrail alimleri ile bizimkileri karşılaştırmak lazım. Onlar tüm sahifeleri ve kitapları bozmuş. Bizim alimlerimiz ise bir tecvit kuralını bile yüzyıllar boyu bozmadan günümüze getirmişlerdir." dedi.
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Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
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