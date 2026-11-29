Bilecik Osmaneli'de teras yangını bitişik evlere sıçramadan 2 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Haceloğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın teras katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla gelen itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını bitişik evlere sıçramadan söndürdü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haceloğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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