Bilecik Osmaneli\'de yük treni raydaki otomobile çarptı, sürücüye 25 bin lira ceza kesildi

Bilecik Osmaneli'de yük treni raydaki otomobile çarptı, sürücüye 25 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde lastiği patlayınca tren hattına düşen otomobil, yük treninin çarpması sonucu kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yük treninin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi.
E.B. (26) idaresindeki 54 YU 441 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu Arifiye-Bilecik tren hattına düştü.
Sürücü E.B, otomobilini düştüğü yerden çıkaramayınca olay yerinden uzaklaştı.
Kısa süre sonra hattan geçen yük treni, raylardaki otomobile çarptı. Otomobil, çarpışma sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tren seferleri, otomobilin çekiciyle hattan kaldırılmasıyla normale döndü.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü E.B'ye 25 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.
Kaynak: AA
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