Bilecik Pazaryeri\'de elma toplarken 5 metre yükseklikten düşen kişi öldü

Bilecik Pazaryeri'de elma toplarken 5 metre yükseklikten düşen kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde kendi bahçesinde elma toplamak için ağaca çıkan kişi, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Büyükelmalı köyünde kendisine ait bahçede elma toplamak için ağaca çıkan M.C, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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