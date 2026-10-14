Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler yararına düzenlenen kermes 24 Ekim'de sona erecek - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler yararına düzenlenen kermes 24 Ekim'de sona erecek

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Bilecik Pazaryeri\'nde öğrenciler yararına düzenlenen kermes 24 Ekim\'de sona erecek
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından Çarşı Mahallesi'nde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağı belirtildi; etkinlik 24 Ekim Cumartesi sona erecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Çarşı Mahallesi'ndeki kermeste konuşan Dernek Başkan Vekili Raif Dağlı, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, kermesin hayırlı olmasını diledi.

Dağlı, insanlığa verilebilecek en iyi hizmetin geleceğin teminatı olan gençleri milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını bildirdi.

Yapılan duayla açılan ve 24 Ekim Cumartesi günü sona erecek kermeste mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde öğrenciler yararına düzenlenen kermes 24 Ekim'de sona erecek - Son Dakika
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