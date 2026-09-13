Bilecik Pazaryeri'nde otomobil şarampole takla attı, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde otomobil şarampole takla attı, 1 kişi ağır yaralandı

Bilecik Pazaryeri\'nde otomobil şarampole takla attı, 1 kişi ağır yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde refüje çarparak şarampole takla atan otomobildeki Bünyamin T. ağır, sürücü Kezban T. hafif yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kezban T. idaresindeki 11 AAC 815 plakalı otomobil, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyü Derbent mevkisinde Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı.

Kazada sürücü Kezban T. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Bünyamin T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Bünyamin T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Pazaryeri'nde otomobil şarampole takla attı, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde otomobil şarampole takla attı, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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