 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılında ilde hayata geçirilen 435 projenin değerlendirmesi yapıldı. Vali Aygöl, bu projelerden 242'sinin tamamlandığını ve 111'inin devam ettiğini belirtti. Projelerin toplam maliyeti ise 8 milyar 568 milyon 496 bin lira olarak açıklandı.

Bilecik\'te 2024\'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
23.01.2024 - 15:34,
Abone Ol

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilik'te bölge müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 2023 yılının değerlendirildiği toplantıda Vali Aygöl, geçen sene ilde 435 projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

Bu projelerden 242'sinin bitirildiği, 111'inin ise sürdüğünü belirten Aygöl, projelerin toplam maliyetinin 8 milyar 568 milyon 496 bin lira olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bilecik, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:18:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement