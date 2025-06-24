Bilecik'te, 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda salım programı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada, doğal dengeyi korumanın ve yaban hayatını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine işaret etti.

Çalışmayla doğada popülasyonu azalan kınalı kekliklerin uygun yaşam alanlarında yeniden çoğalmasını hedeflediklerini aktaran Sözer, "Bu tür faaliyetlerle hem doğayı koruyor hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.