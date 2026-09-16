Bilecik'te 39. Ahilik Haftası kapsamında Şeyh Edebali Külliyesi'nde program düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te 39. Ahilik Haftası kapsamında Şeyh Edebali Külliyesi'nde program düzenlendi

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Bilecik'te 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Şeyh Edebali Külliyesi'nde program düzenlendi. Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan programda ahiliğin dürüstlük ve kardeşliğe dayanan köklü bir hayat anlayışı olduğunu vurguladı.

Bilecik'te, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, programda yaptığı konuşmada, ahiliğin Anadolu'nun ekonomik, sosyal ve ahlaki hayatına yön veren bir teşkilat olduğunu söyledi.

Ahiliğin yalnızca esnaf ve sanatkarların oluşturduğu bir teşkilat olmadığını aynı zamanda dürüstlüğü, kardeşliği ve yardımlaşmayı esas alan köklü bir hayat anlayışı olduğunu vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Ahilikte ticaret yalnızca kazanç elde etmenin bir yolu değil aynı zamanda insanlara hizmet etmenin ve topluma karşı sorumluluk taşımanın bir aracıdır. Bu anlamlı kültürün Anadolu'da kök salmasında Ahi Evran Veli'nin ortaya koyduğu ilkelerin yanı sıra Şeyh Edebali'nin temsil ettiği manevi ve ahlaki değerlerin önemi büyüktür."

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan da ahiliğin birlik, kardeşlik, dostluk ve hoşgörü temeline dayanan bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi.

Ticari ve toplumsal ilişkilerdeki dürüstlük ve güvenilirliğin önemine işaret eden Gölcan, şunları kaydetti:

"Bu insani değerler, toplum tarafından bir hayat tarzı olarak kabul edilmiştir. Ahilik, İslam öncesi dönemden başlayarak gelişen Türk esnaflık geleneğinin, İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra İslam'ın ahlak prensipleriyle birleşmesi neticesinde şekillenerek 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuştur."

Organizasyon, şiir dinletisi, mehter gösterisi, şet kuşanma töreni, yılın ahisine, kalfasına ve çırağına ödüllerinin verilmesi, ahilik duasının okunması ve unutulmuş mesleklerle ilgili serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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