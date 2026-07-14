Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Park ve Yaşam Alanı Çalışmalarını Sahada İnceledi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Park ve Yaşam Alanı Çalışmalarını Sahada İnceledi

14.07.2026 16:30  Güncelleme: 17:14
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerinde yapımı süren park ve yaşam alanı çalışmalarını inceledi. Atıl alanların yeni yaşam alanlarına dönüştürüldüğünü belirten Subaşı, çalışmaların belediye ekipleri tarafından yürütüldüğünü ve bütçeye katkı sağladığını ifade etti.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerinde yapımı süren park ve yaşam alanı çalışmalarını yerinde inceleyerek, atıl alanları yeni yaşam alanlarına dönüştürmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Orhangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerinde devam eden park ve yaşam alanı çalışmalarını inceledi. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Subaşı, yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amaçlarının yeşil alan ve doğal ortamların artırılması olduğunu vurgulayann Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni yaşam alanlarının keyifli zaman geçirmeye imkan vereceğini söyledi.

"ATIL ALANLARI ÇALIŞMALARIMIZLA YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Birçok mahallede yürütülen çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Subaşı, atıl alanların çalışmalarla yeni yaşam alanlarına dönüştürüldüğünü söyledi. Subaşı, "Orhangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerimizde sahadaydık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız park çalışmalarını yerinde değerlendirerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bilecik'imizin her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek için sahada olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Subaşı, yürütülen çalışmalarda imalat ve peyzaj işlerinin Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yerine getirildiğini, bunun da belediye bütçesine büyük kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Park ve Yaşam Alanı Çalışmalarını Sahada İnceledi - Son Dakika

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