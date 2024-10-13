Bilecik\'te Bisiklet Turu Düzenlendi

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Bilecik'te, Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince, "Çukurören Biberi Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Valilik, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik kapsamında Eskişehir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve İzmir'den gelen 75 bisikletli, sabah saatlerinde Pelitözü Gölpark'ta buluştu.

Katılımcılar, daha sonra kortej halinde merkeze bağlı Çukurören köyüne hareket etti.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, organizasyonu uzun zamandır hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 1 hafta önce kayıtlara başladıklarını anlatan Yavuz, "Sabah Çukurören biberi reçeli ve Bilecik salçasıyla kahvaltı ettik. Bilecik TSO'nun yaptırdığı bufflarımızı (dikişsiz, özel mikrofiberden üretilmiş kumaş) dağıttık. Buradan Gülümbe köyü üzerinden Çukurören'e gideceğiz. Her katılımcıya Çukurören biberi fidesi dağıtacağız." dedi.

Ortalama 35 kilometre yol katedeceklerine değinen Yavuz, "Rotamızın amacı; turizm ve fotosafari faaliyetleri yürütmek ve coğrafi ürünlerimizin tanıtımını sağlamak. Bundan sonraki süreçte de bisikletliler Bilecik'e gelsin ve zengin tarihimizi görsünler istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Bursa'nın Yenişehir ilçesinden katılan Mustafa Üstün ise insanlara bisiklet sevgisini aşılamak istediklerini belirtti.

Turun güzel bir rotaya sahip olduğunu vurgulayan Üstün, "Organize eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiler, biz de Yenişehir'den kalkıp buraya geldik. Burada güzel arkadaşlıklar var. Pedal çeviren herkesle dostluk içinde olabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya da etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Organizasyona katılmak için 07.30'da Eskişehir'den yola çıktıklarını aktaran Sakarya, "Bisiklet sağlıktır, özgürlüktür. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.