Bilecik'te Doğal Güzellikler Korunacak - Son Dakika
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Bilecik'te Doğal Güzellikler Korunacak

Bilecik\'te Doğal Güzellikler Korunacak

Vali Aygöl, Erikli Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunarak turizm projelerini değerlendirdi.

18.12.2024 14:18
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesindeki Erikli Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, parktaki tarihi Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Aygöl, daha sonra beraberindekilerle bölgenin turizm potansiyelinin artırılması adına yapılacak projeleri değerlendirdi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, parkın doğal güzelliğinin korunarak turizm merkezi haline getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Bu sayede bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılacağını vurgulayan Aygöl, "Doğal güzelliklerimizin hem korunması hem de tanıtılması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bilecik'in turizm potansiyeli daha da artacak." ifadesini kullandı.

Ziyaret, Aygöl ve beraberindekilerin yaban hayvanları için yem bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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