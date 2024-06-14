Bilecik'te doğuştan zorluğa rağmen ilkokulu tamamlayan çocuğa karnesi evinde teslim edildi

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Bilecik'te doğuştan yürüme ve konuşma zorluğuna neden olan rahatsızlığı nedeniyle ilkokul 2. sınıfı uzaktan tamamlayan 9 yaşındaki Barış Yiğit Gül'e karnesi evinde teslim edildi.

Zerrin ve Sezgin Gül çiftinin 2015'te dünyaya gelen tek çocukları Barış Yiğit'e henüz 20 günlükken göz titremesi şikayetiyle gittikleri hastanede "pelizaeus-merzbacher" tanısı konuldu.

Kesin tedavisi olmayan rahatsızlığından dolayı yürüme ve konuşma zorluğu çeken, fizik tedavi de gören Barış Yiğit, 2 yıl önce Malhun Hatun İlkokuluna kaydettirilerek evinde öğrenim görmeye başladı.

İlkokul 2. sınıfı, öğretmeni Tülay Gider Yenici eşliğinde uzaktan bitiren Barış Yiğit, karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın elinden aldı.

Yazır, AA muhabirine, Barış Yiğit'e karnesini verirken gururlandığını söyledi.

Öğrencinin derslerinde başarılı olduğunu belirten Yazır, "Barış Yiğit'imiz için komisyon oluşturduk ve hangi derslere ihtiyacı olduğunu belirledik. Ailemizin talepleri doğrultusunda öğretmenimiz uygun vakitlerde buraya gelerek Barış Yiğit'e eğitim verdi. O da bu yılı başarıyla tamamladı ve 3'üncü sınıfa geçti. Hem annesini hem de Barış Yiğit'i tebrik ediyoruz." dedi.

Tülay Gider Yenici de emeklerinin karşılığını almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıldır öğrencisiyle bir arada olduklarını kaydeden Yenici, "Keyifli, mutlu, neşeli ve bol kahkahalı dersler işledik. O da ödevlerini yaptı, derslere katıldı. Meyvesini aldık. İnşallah seneye de Barış Yiğit ile birlikte olacağız." diye konuştu.

Anne Zerrin Gül ise oğluyla güzel bir hayat yaşadığını, Barış Yiğit'in karnesini görünce duygulandığını belirtti.

Oğlunun evde de adeta okulda gibi hissettiğini anlatan Gül, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Malhun Hatun İlkokulu Müdürü Hüseyin İşgören ile Barış Yiğit'in kayıtlı olduğu sınıfın öğretmeni Filiz Yavuz Gürlek ise öğrencinin zaman zaman okula da geldiğini, aile için 2024-2025 eğitim öğretim yılında da ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.