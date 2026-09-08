Bilecik\'te düzenlenen güvenlik toplantısında okul çevreleri için tedbirler ele alındı

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni Valilik binasında, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelinde kolluk güçlerince yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, kaymakamlar ile diğer ilgililer katıldı.

Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Sözer başkanlığında, İl Genel Meclisinde düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında okullar ile çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, okul çevrelerindeki trafik düzenlemeleri konuşuldu.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, öğrencilerin güvenliğinin tüm kurumların sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılında okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanacağının altını çizen Sözer, bu süreçte kurumlar arası koordinasyonun kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.